شهيد برصاص الاحتلال في قلنديا بالقدس المحتلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن استشهاد المواطن سمير عوني حربي أصلان، (41عامًا)، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيانها، أن الشهيد "أصلان"، أصيب برصاصة اخترقت صدره، أطلقها جنود الاحتلال، خلال العدوان على مخيم قلنديا بالقدس المحتلة.

وفي السياق قال مركز قلنديا الإعلامي، إن قوات الاحتلال استهدفت الشهيد سمير أصلان، بعد محاولته الدفاع عن نجله رمزي خلال اعتقاله والاعتداء عليه بشكل همجي، وذلك ضمن حملة اعتقالات بمخيم قلنديا فجر اليوم.

وأكد المركز الإعلامي، احتجاز جنود الاحتلال جثمان الشهيد "أصلان"، وهو ينزف ومنعت الأهالي وسيارات الإسعاف من إسعافه والوصول إليه.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية، تسللت إلى مخيم قلنديا واندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر في المخيم.

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من الشبان في عدة أحياء من المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين