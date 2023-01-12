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إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا

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بالفيديو إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا

12 يناير 2023 . الساعة 04:34 بتوقيت القدس
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جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم قلنديا

أصيب عدد من الشبان، فجر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة طالت عددًا من الشبان بالمخيم.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية، تسللت إلى المخيم ومزقت صور عدد من الشهداء، فيما اندلعت مواجهات عنيفة مع الشباب الثائر في مخيم قلنديا.

وأشارت المصادر إلى، أن مقاومين فلسطينيين أطلقوا النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحامها المخيم.

وبين مقطع مصور صراخ النساء في مخيم قلنديا في محاولة لإسعاف المصابين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مقر اللجنة الشعبية وتنظيم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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