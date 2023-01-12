فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تمهيدًا لهدمه.. الاحتلال يُبلغ عائلة أسير بإخلاء منزلها

تسريبات جديدة تكشف مميزات "آيفون 15" تعرف إليها

هل سيخسر "ماسك" لقب أغنى رجل في العالم؟

ريال مدريد يقهر فالنسيا ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية

الخطوط الجوية البريطانية تسمح بالحجاب لأول مرة ضمن زيها الجديد

عملية الفدائي "سمامرة".. رسالة الحراب على تغول المستوطنين

مقاومو القسام يظهرون في حفل تأبين شهداء جنين.. بماذا صرحوا؟

أول تعليق من ديشامب بعد إقالة رئيس الاتحاد الفرنسي وهذا ما قاله عن زيدان

مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني

ملعب باسم أشرف حكيمي في المغرب.. مفاجأة رائعة لنجم أسود الأطلس

من هو الشخص الأوفر حظًا لخلافة بوتين في روسيا؟

12 يناير 2023 . الساعة 02:09 بتوقيت القدس
...

حاز الرئيس الروسي، فلاديمر بوتين، على لقب السياسي الروسي الأفضل لعام 2022، بنسبة تصويت بلغت الـ 55%.

وأظهر استطلاع أجرته قناة VTsIOM الروسية، لاختيار أفضل السياسيين في روسيا، أن 55% من المواطنين الروس اختاروا الرئيس بوتين كأفضل شخصية سياسية.

وحاز رئيس الوزراء، ميخائيل ميشوستين على المركز الثاني، بنسبة تصويت بلغت الـ 21%، ووزير الخارجية.

بينما حاز وزير الخارجية سيرغي لافروف، على المركز الثالث بنسبة 13%، وفي المركز الرابع، جاء وزير الدفاع، سيرغي شويغو، بنسبة 10%.

 بينما حصل السياسي الراحل، فلاديمير جيرينوفسكي، على 5% من الأصوات ليحل في المركز الخامس.

وأُجري الاستطلاع بين الـ 24 - 27 من ديسمبر 2022 إلكترونيًا، وشاركت فيه عينة من 1600 شخص.

 يُشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تصدر مركز السياسي الروسي الأفضل، منذ العام 2006، بنسبة تصويت بلغت الـ 55%، وارتفت هذه النسبة إلى 71% في العام 2014، و74% عام 2015.

كما تصدر رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، المراكز الثلاث الأولى لـ 3 أعوام على التوالي، منذ ترأسه للحكومة عام 2020.

وفي العام الماضي، حصل وزير الخارجية، سيرغي لافروف، على المركز الثاني، بينما جاء رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في المركز الثالث.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#روسيا #وزارة الدفاع الروسية #بوتين #سيرغي لافروف

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة