فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تسريبات جديدة تكشف مميزات "آيفون 15" تعرف إليها

هل سيخسر "ماسك" لقب أغنى رجل في العالم؟

ريال مدريد يقهر فالنسيا ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية

الخطوط الجوية البريطانية تسمح بالحجاب لأول مرة ضمن زيها الجديد

عملية الفدائي "سمامرة".. رسالة الحراب على تغول المستوطنين

مقاومو القسام يظهرون في حفل تأبين شهداء جنين.. بماذا صرحوا؟

أول تعليق من ديشامب بعد إقالة رئيس الاتحاد الفرنسي وهذا ما قاله عن زيدان

مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني

ملعب باسم أشرف حكيمي في المغرب.. مفاجأة رائعة لنجم أسود الأطلس

"حماس" تنعى الشهيد "سماسرة" وتبارك عمليته البطولية في الخليل

تسريبات جديدة تكشف مميزات "آيفون 15" تعرف إليها

12 يناير 2023 . الساعة 00:38 بتوقيت القدس
...

تتوالى التسريبات المتعلقة بهاتف "أبل" المنتظر "آيفون 15"، والإصدارات الأخرى من ذات الفئة.

ونقل موقع MacRumors عن المحلل في "هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز"، جيف بو، بأن "آيفون 15 برو" و"برو ماكس"، سيأتيان بهيكل تيتانيوم يدمج أزرارًا صلبة، ومعالج "سنابدراغون إكس 70"، وذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 6 إلى 8 غيغابايت، فضلًا عن منفذ "يو إس بي" من النوع "سي".

وبالنسبة للتسريبات الخاصة بالطرازين "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"، فإن أبرز ترقية ستكون الكاميرا الأساسية التي ستكون بدقة 48 ميغابكسل.

كذلك سيدمج الهاتف مستشعر تصوير ثلاثي متطور، وهي ميزة قوية نظرًا لتكلفته مقارنة بمستشعرات 12 ميغابكسل التي كانت "أبل" تستخدمها.

ومن التحديثات في "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"، اعتماد منفذ "يو إس بي" من النوع "سي"، وفق ما نقل موقع مجلة "فوربس".

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#أبل #أيفون 15

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة