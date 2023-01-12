تسريبات جديدة تكشف مميزات "آيفون 15" تعرف إليها

تتوالى التسريبات المتعلقة بهاتف "أبل" المنتظر "آيفون 15"، والإصدارات الأخرى من ذات الفئة.

ونقل موقع MacRumors عن المحلل في "هايتونج إنترناشونال سيكيوريتيز"، جيف بو، بأن "آيفون 15 برو" و"برو ماكس"، سيأتيان بهيكل تيتانيوم يدمج أزرارًا صلبة، ومعالج "سنابدراغون إكس 70"، وذاكرة وصول عشوائي تتراوح بين 6 إلى 8 غيغابايت، فضلًا عن منفذ "يو إس بي" من النوع "سي".

وبالنسبة للتسريبات الخاصة بالطرازين "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"، فإن أبرز ترقية ستكون الكاميرا الأساسية التي ستكون بدقة 48 ميغابكسل.

كذلك سيدمج الهاتف مستشعر تصوير ثلاثي متطور، وهي ميزة قوية نظرًا لتكلفته مقارنة بمستشعرات 12 ميغابكسل التي كانت "أبل" تستخدمها.

ومن التحديثات في "آيفون 15" و"آيفون 15 بلس"، اعتماد منفذ "يو إس بي" من النوع "سي"، وفق ما نقل موقع مجلة "فوربس".

المصدر / وكالات