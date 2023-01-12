ريال مدريد يقهر فالنسيا ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني في السعودية

بلغ ريال مدريد نهائي الكأس السوبر الاسبانية لكرة القدم بفوزه بركلات الترجيح على فالنسيا 4-3 بعد نهاية الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 1-1، على ملعب الملك فهد في العاصمة السعودية الرياض.

وتقدم النادي الملكي من ركلة جزاء للفرنسي كريم بنزيمة (39) وعادل البرازيلي سامويل لينو بعد ثوان من انطلاق الشوط الثاني (46).

ونجح لاعبو الملكي في التسديدات الاربع جميعها في ركلات الترجيح، فيما تصدى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي اختير رجل المباراة للركلة الخامسة بعد أن أهدر فالنسيا المحاولة الثانية أيضًا.

ويلعب النادي الملكي في النهائي الاحد ضد برشلونة او ريال بيتيس اللذين يلتقيان الخميس في نصف النهائي الثاني.

وهذه المرة الثالثة التي يبلغ ريال مدريد النهائي في أربع سنوات منذ أن تحول النظام الى بطولة مصغرة في 2019، وتوج في النسخة الاولى والعام الماضي.

ودخل ريال مدريد الى المباراة بعد سقوطه ضد فياريال في الدوري السبت الماضي ما تسبب بخسارته الصدارة المشتركة مع برشلونة الذي فاز على أتلتيكو مدريد.

وتحصل بنزيمة على ركلة جزاء عندما رفع البرازيلي إيدير ميليتاو كرة رائعة طويلة من خلف المدافعين، روّضها الفرنسي قبل أن يعرقله السويسري إيراي كوميرت، انبرى لها بنجاح وأرسل الحارس في الاتجاه المعاكس (39).

وعادل فالنسيا مع انطلاق الشوط الثاني عندما رفع توني لاتو عرضية طويلة عن الجهة اليمنى نحو القائم الثاني، وتمكن لينو من الافلات من الرقابة الدفاعية من لوكاس فاسكيس وتابع الكرة على الطائر منخفضة بيمناه في الشباك (46).

ويدخل برشلونة المنافسات في حالة معنوية جيدة في ظل صدارته للدوري الاسباني بعد فوزه الثمين على أتلتيكو مدريد.

وسيعود المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي لقيادة هجوم برشلونة بعد أن غاب عن المباراة الاخيرة لتنفيذه عقوبة الايقاف الاولى من أصل ثلاث مباريات في الدوري، بعد ان ثبتت المحكمة الادارية الرياضية عقوبته بالايقاف بعد طرده ببطاقة حمراء ضد أوساسونا في تشرين الثاني/نوفمبر قبل استراحة كأس العالم 2022 في قطر.

كما يعود الظهير جوردي ألبا الذي غاب ضد أتلتيكو إثر طرده ضد إسبانيول.

المصدر / وكالات