الخطوط الجوية البريطانية تسمح بالحجاب لأول مرة ضمن زيها الجديد

كشفت الخطوط الجوية البريطانية عن زيها الرسمي الجديد الذي حمل مفاجأة، إذ سُمح للمضيفات بارتداء الحجاب ضمن طاقم الطائرة لأول مرة في تاريخ الشركة، حسب بيان نشرته على موقعها الرسمي.

ولأول مرة منذ 20 عامًا، تُغير الشركة زيها الرسمي، وتحتوي المجموعة الجديدة على بدلة مصممة من ثلاث قطع للرجال، ويمكنهم الاختيار بين السراويل العادية أو الضيقة، كما يمكن للنساء الاختيار بين السراويل أو التنانير، بالإضافة إلى إتاحة الحجاب لمن تريده.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية البريطانية شون دويل في البيان "زينا الرسمي هو تمثيل أيقوني لعلامتنا التجارية، وهو أمر سيحملنا إلى المستقبل، ويمثل الزي أفضل ما في بريطانيا الحديثة، كما يساعد على تقديم خدمة مميزة لعملائنا".

ورأت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (روزي دياز) أن قرار الشركة هو بداية جميلة لعام جديد، وذكرت عبر حسابها على تويتر أن اعتماد الحجاب أحد الخيارات يُعَد من روح التسامح والتنوع الذي تصبو إليها بريطانيا.

وأثار الزي الجديد إعجاب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورحب بعضهم بقرار الشركة ووصفوه بأنه خطوة رائعة.

المصدر / فلسطين أون لاين