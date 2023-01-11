مقاومو القسام يظهرون في حفل تأبين شهداء جنين.. بماذا صرحوا؟

ألقى مقاوم من كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، كلمة خلال حفل تأبين الشهداء في مخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة.

وظهر عدد من المقاومين المتوشحين بعصبة "كتائب القسام" في حفل التأبين، مساء اليوم.

وقال الملثم القسامي في كلمته: "من أرض معركة النزال من أرض مخيم الوحدة الوطنية نرسل السلام والتحية لجميع شهدائنا الأبطال، سلام على محمد الضيف قائد الأركان وسيد الميدان".

وأضاف: "نقف اليوم تحية إجلال وإكبار للشهداء، الذين وهبوا أنفسهم وأموالهم فداء لله وللوطن".

وشدد "سنبقى الأوفياء لدمائهم وأن نبقى على دربهم سائرون حتى تحقيق النصر أو الشهادة".

وتابع: "لإخواننا في مجموعات عرين الأسود، نرسل لكم سلامنا وتحياتنا ونقول لكم ابقوا على عهد الشهداء".

وقالت كتائب القسام في تصريحات صحفية على هامش حفل التأبين، إن "أي اقتحام إسرائيلي لمخيم جنين سيتصدى له كل المـقاومين بالرصاص والعبوات المتفجرة، والحديث بمصطلح تنسيق بين مقاومي الفصائل لا يناسب؛ لأننا جسد واحد وعائلة واحدة وأبناء بلد واحد ولن يفرقنا شيء".

المصدر / فلسطين أون لاين