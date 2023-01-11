ملعب باسم أشرف حكيمي في المغرب.. مفاجأة رائعة لنجم أسود الأطلس

دشَّن أشرف حكيمي، نجم المنتخب المغربي ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أمس الثلاثاء، ملعبا يحمل اسمه بمدينة القصر الكبير شمال المغرب، وهي المدينة التي تنحدر منها والدة نجم "الأسود"، وكان ذلك وسط حضور جماهيري كبير في حدث احتفالي مميز.

وحضر حكيمي إلى الملعب برفقة أفراد من عائلته، ووجد ترحيبا منقطع النظير من طرف محبيه، ومشجعي المنتخب المغربي، بالإضافة إلى أفراد من المجتمع المدني لمدينة القصر الكبير، الذين احتفلوا مع حكيمي بإنجاز "الأسود" بالوصول إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

واحتضن الملعب، الذي بات يحمل اسم نجم المغرب، مباراة استعراضية شهدت حضور بعض نجوم المنتخب المغربي السابقين؛ على غرار جواد الزايري ورشيد الطاوسي، واجهوا فيها بعض قدامى اللاعبين من مدينة القصر الكبير، وكان ذلك أمام أعين حكيمي والمئات من عشاق كرة القدم في المغرب.

ونال نجم باريس سان جيرمان تكريما خاصا من طرف مسؤولي مدينة القصر الكبير، اعترافا منهم بكل ما قدمه اللاعب للمنتخب طوال مسيرته، وخاصة في مشاركته الأخيرة بمونديال قطر والتي كانت متميزة، ما جعل حكيمي فخورا بهذه المبادرة، وعلّق عليها برسالة معبرة، شكر فيها كل من أسهم في تكريمه ومن فكر في إطلاق اسمه على ملعب مدينة والدته.

وقال حكيمي في حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "كان لي شرف افتتاح ملعب كرة قدم يحمل اسمي في مدينة القصر الكبير يوم أمس. أشكر سلطات وساكنة المدينة على مساندتهم وحبهم لي. إنه لفخر كبير أن أعود لهذه المدينة التي لها مكانة خاصة في قلبي، وأكون بينكم وبين أهلي وأحبابي. شكرا لكم من القلب".

واستغل حكيمي فترة إجازته التي حصل عليها من طرف إدارة ناديه الفرنسي، من أجل الذهاب إلى المغرب لقضاء بعض الوقت رفقة أفراد عائلته، قبل العودة إلى الملاعب ومباريات الدوري الفرنسي. ومن المتوقع أن يعود حكيمي بدءًا من يوم الأحد المقبل إلى أجواء المباريات بمناسبة مباراة سان جيرمان ورين في الجولة الـ19 من دوري الدرجة الأولى الفرنسي "ليغ 1".

المصدر / وكالات