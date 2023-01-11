استقالة مفاجئة في دوري الدرجة الأولى

غزة/ وائل الحلبي:

كشف الكابتن حسين الحاج المدير الفني لفريق اتحاد خان يونس عن استقالته من تدريب الفريق، بعد يومين من مباراته الأخيرة أمام بيت حانون الأهلي في الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأعلن الحاج استقالته من تدريب الفريق دون الكشف عن الأسباب التي دفعته إلى ذلك، مكتفيًا بوصفها بالأسباب الشخصية دون توضيح للأمور.

ووجّه الحاج شكره لمجلس إدارة النادي ولاعبي الفريق وجماهيره على دورهم وجهدهم خلال الفترة السابقة، بالإضافة لزملائه في الجهاز الفني لخدمات خان يونس.

وتولّى الحاج تدريب خدمات خان يونس قبل بداية الموسم الحالي، حيث أنهى الفريق مرحلة الذهاب من دوري الدرجة الأولى متصدرًا للترتيب، قبل أن يتراجع في ظل عدم تحقيقه لأي فوز في آخر ثلاث مباريات، ليحتل المركز الرابع برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن بيت حانون الأهلي صاحب نفس الرصيد.