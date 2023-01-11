ماذا قال تشافي عن انتقال رونالدو للنصر السعودي؟

تحدث تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر السعودي، وذلك خلال تصريحات تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ناديه مع ريال بيتيس في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، والمُقررة يوم غدٍ الخميس على ملعب "الملك فهد" بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال تشافي إن انضمام رونالدو إلى النصر سيعطي دفعة قوية للدوري السعودي، ولناديه النصر على حد سواء، قائلا: "الدوري السعودي قوي، والمنافسة فيه شديدة بين الأندية، وكريستيانو (رونالدو) لاعب يعشق المنافسة، وأنا مقتنع بأنه سيقدم أفضل ما لديه وسيصنع الفارق".

واعترف تشافي في حديثه بقوة الأندية السعودية التي سبق أن واجهها حين كان لاعبًا للسد القطري، وتابع: "الدوري السعودي مستواه عالٍ، وسبق لي أن واجهت الأندية السعودية عندما كنت لاعبا في السد القطري في بطولة دوري أبطال آسيا.. لهذا، لن يكون الأمر سهلا على رونالدو كما يعتقد البعض".

وأكد تشافي أيضا أن النصر السعودي يعد ناديا كبيرا، مضيفا: "رونالدو انضم إلى فريق كبير ومن بين الأفضل في الدوري السعودي، لهذا سيكون أمام تحدٍ كبير هناك، وهو وُلِد من أجل رفع التحديات"، في إشارة منه إلى أن البرتغالي يمكنه البروز وتقديم أفضل مستوياته الفنية والبدنية لمساعدة النصر على حصد الألقاب.

وسبق لتشافي أن واجه "الدون" (لاعبًا) في مرات عديدة، في كلاسيكو الكرة الإسبانية بين ريال مدريد وبرشلونة، ويعرف المستوى الحقيقي للبرتغالي، ما جعله يبعث رسالة له، لا سيما أن تشافي سبق أن واجه أندية سعودية بقميص السد القطري لاعبًا ومدربًا أيضا.

المصدر / وكالات