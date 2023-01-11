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"حماس" تنعى الشهيد "سماسرة" وتبارك عمليته البطولية في الخليل

11 يناير 2023 . الساعة 20:50 بتوقيت القدس
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الشهيد سند سمامرة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد سند محمد عثمان سماسرة (18 عاماً)، منفّذ عملية الطعن البطولية في مستوطنة "حفات يهودا" المقامة على أرضنا المحتلة، قرب بلدة السمّوع جنوب مدينة الخليل.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب سند محمد عثمان سمامرة من الظاهرية، على إثر إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي عقب تنفيذه عملية طعن قرب مستوطنة "حفات يهودا" جنوب الخليل، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت "حماس" في تصريح مقتضب إنّ "هذه العملية التي أدّت إلى إصابة مستوطن إسرائيلي، تؤكّد مضيّ شعبنا على طريق المقاومة الشاملة، ردًّا على جرائم الاحتلال، وثأراً لدماء شهدائنا الأبرار وآخرها دم الشهيد أحمد الجنيد، وانتصاراً للمسجد الأقصى المبارك، ولحقّ شعبنا في الحرية والاستقلال".

المصدر / فلسطين أون لاين
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