فلسطين أون لاين

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انتكاسة جديدة على الدولار أمام الشيكل

11 يناير 2023 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
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عاود الدولار النزول أمام الشيكل مساء اليوم 3.44 بعدما توقف صباح اليوم عند 3.47

سعر الدولار.JPG

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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