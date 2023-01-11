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تفاصيل الخبر
انتكاسة جديدة على الدولار أمام الشيكل
11 يناير 2023 . الساعة 20:24 بتوقيت القدس
عاود الدولار النزول أمام الشيكل مساء اليوم 3.44 بعدما توقف صباح اليوم عند 3.47
المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة
#فلسطين
#أسعار العملات
#الدولار
#الشيكل
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