4 لاعبين يغيبون عن مباريات الجولة الـ15 في الممتازة

غزة/ وائل الحلبي:

يغيب 4 لاعبين عن مباريات فرقهم في الجولة الـ15 من دوري الدرجة الممتازة، بسبب حصولهم على البطاقة الصفراء الثالثة أو البطاقة الحمراء في مباريات فرقهم بالجولة الماضية.

وسيشهد لقاء خدمات النصيرات والشجاعية غياب المهاجم محمد جودة عن فريقه النصيرات، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مباراة فريقه أمام شباب جباليا، وهو نفس السبب الذي سيحرم الصداقة من خدمات لاعبه محمد الحداد في مباراته أمام الهلال.

ويفتقد شباب الزوايدة لنجمه خالد السيد في مباراته أمام غزة الرياضي بعد حصوله على البطاقة الحمراء، فيما يفتقد الرياضي لمهاجمه كامل الترامسي بسبب البطاقة الصفراء الثالثة.

وفي سياق متصل تشهد الجولة القادمة عودة 11 لاعبا للمشاركة مع فرقهم بعد الغياب عن الجولة الماضية بسبب البطاقات الملونة.

ويستعيد شباب رفح الثنائي وليد أبو دان وجمعة الهمص في مباراته أمام شباب جباليا، ويعود محمد قنديل عمران للمشاركة مع اتحاد خان يونس في مباراته المرتقبة أمام جاره الشباب الذي سيستفيد بدوره من عودة لاعبه إسلام أبو عبيدة.

وسيتمكن اتحاد بيت حانون من استعادة لاعبه عماد السماعنة أمام خدمات رفح، ويستعيد الأخير مدافعه أدهم القاضي بعد غيابه عن الجولة السابقة، ويعود ياسر النابلسية للمشاركة مع فريقه خدمات النصيرات أمام الشجاعية.

بدوره، سيعود اللاعب أحمد لبد للمشاركة مع الهلال بداية من مباراته أمام الصداقة، فيما سيكون محمد الترامسي قادرًا على المشاركة مع الصداقة بعد غيابه عن اللقاء الماضي، ويعود أحمد أبو دان للتواجد مع الزوايدة في مباراته أمام غزة الرياضي.