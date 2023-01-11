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كتيبة جنين تكشف عن عبوة جديدة محلية الصنع

11 يناير 2023 . الساعة 19:13 بتوقيت القدس
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كشفت سرايا القدس- كتيبة جنين عن عبوة ناسفة جديدة محلية الصنع.

وقالت السرايا في تصريح مقتضب، إن العبوة الجديدة من نوع "التامر" نسبة للشهيد تامر النشرتي.

وأعلنت أنها استخدمتها في التصدّي لقوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحامها بلدة كفردان قبل أيام.

وفي رسالتها للاحتلال: "مخيم جنين مُحرّم عليكم دخوله، وإذا دخلتم ستحسبون ألف حسابٍ للخروج منه".

وأضافت: "لقد أعددنا لكم ما لا يسرّكم، فاليوم نحن بكامل جاهزيتنا القتالية والدفاعية، ولقد أعددنا لكم أصنافًا من الموت".

كما أعلنت مسؤوليتها عن عملية إطلاق نار تجاه معسكر سالم التابع للاحتلال، وانسحاب مجاهديها بسلام.

المصدر / فلسطين أون لاين
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