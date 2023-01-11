فضيحة دبلوماسية في سفارة السلطة في باكستان

تقدمت المخابرات الجمركية والتحقيقات في مدينة كراتشي الباكستانية بشكوى ضد ثلاث شركات استيراد وتصدير باكستانية بتهمة تهريب مشروبات كحولية لحساب سفارة السلطة الفلسطينية في باكستان من خلال استصدار تصاريح استيراد تحت غطاء بضائع دبلوماسية.

وقالت وسائل إعلام باكستانية، إن المخابرات الجمركية والتحقيقات في مدينة كراتشي صادرت حاوية تم استيرادها باسم سفارة دولة فلسطين في باكستان، تبين احتوائها على مشروبات كحولية.

وأوضحت أنه بناء على تعليمات من نائبة مدير المخابرات الجمركية والتحقيقات في مدينة كراتشي عبير جاويد، تم ضبط الحاوية التي تم الإشارة إليها على أنها بضائع دبلوماسية، وتبين أنها تحتوي مشروبات كحولية الأمر الذي يعتبر انتهاكا للأعراف الدبلوماسية المتفق عليها دوليا.

واحتوت الشحنة بعد فحصها كما ذكر تقرير المخابرات الجمركية على 10548 زجاجة لمشروبات كحولية متنوعة و2160 علبة من أنواع البيرة.

وكانت الخارجية الباكستانية قد طلبت من السفارة الفلسطينية الحضور خلال فحص الحاوية، غير أن السفارة نفت صلتها بالحاوية ولم ترسل أي مندوب عنها لحضور عملية الفحص.

الجدير بالذكر أن الصحافة الباكستانية قد نشرت سابقا تقارير تتحدث عن استغلال السفير الفلسطيني في باكستان للإعفاء الجمركي الخاص بالبعثات الدبلوماسية للاتجار في استيراد السيارات بالتعاون مع تجار سيارات.

المصدر / فلسطين أون لاين