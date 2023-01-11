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نعت الشهيد أبو جنيد.. "حماس": تصاعد جرائم الاحتلال سيواجَه بتصعيد المقاومة

11 يناير 2023 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
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الشهيد أحمد أبو جنيد

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد أحمد عامر أبو جنيد (21 عامًا)، الذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أُصيب بها، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، فجر اليوم.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "إننا إذ نعزّي ذوي الشهيد ومحبيه، لنؤكد أن تصاعد جرائم الاحتلال بحقّ أبناء شعبنا سيواجَه بتصعيد المقاومة، دفاعاً عن شعبنا والأقصى المبارك، وحتى دحر الاحتلال الغاشم عن أرضنا، وتطهير مقدّساتنا الإسلامية والمسيحيّة".

وكانت قوة خاصة من جيش الاحتلال "مستعربين" تسلّلت إلى مخيم بلاطة وحاصرت منزلًا، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الفلسطينيين.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #المقاومة #نابلس #الضفة الغربية #أحمد أبو جنيد

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