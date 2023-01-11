الكشف عن عقوبة توريس وسافيتش بعد اشتباكهما في مباراة أتلتيكو وبرشلونة

عاقبت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم الثنائي الإسباني فيران توريس (برشلونة) والمونتنيغري ستيفان سافيتش بالإيقاف لمدة مباراتين في الدوري الإسباني، على خلفية الشجار الذي نشب بينهما وأدّى لطردهما خلال مواجهة الفريقين في الليغا والتي انتهت بفوز البلوغرانا بهدف نظيف.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الثنائي توريس وسافيتش سيغيبان لمدة مباراتين لكل منهما في مسابقة الليغا الإسبانية، مشيرةً إلى أن لجنة الانضباط اعتمدت على تقرير حكم المباراة الذي أوضح أن اللاعبين تشاجرا في أثناء المنافسة على الكرة؛ لذلك لم يجر تصنيف الواقعة على أنها اعتداء خارج إطار اللعبة.

وبذلك سيغيب توريس عن مباراتي فريقه برشلونة أمام خيتافي وجيرونا، فيما سيبتعد قلب الدفاع سافيتش عن مواجهتي فريقه أتلتيكو مدريد أمام ألميريا وبلد الوليد في بطولة الدوري الإسباني.

وسيشارك توريس مع برشلونة في مسابقة كأس السوبر الإسبانية أمام ريال بيتيس غدًا الخميس في الرياض؛ إذ لن تؤثر العقوبة في مشاركته بهذه البطولة.

وتجدر الإشارة إلى أن ناديي برشلونة وأتلتيكو مدريد يحق لهما الاستئناف ضد هذا القرار خلال مدة تصل إلى 10 أيام، في الوقت الذي سيكون سافيتش قادرًا على اللعب مع ناديه في كأس ملك إسبانيا أمام ليفانتي.

المصدر / وكالات