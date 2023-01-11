صدمة كبيرة لتشيلسي بعد تأكد إصابة نجمه

أعلن غراهام بوتر، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، غياب مهاجم الفريق، الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لفترة لا تقل عن شهرين بسبب الإصابة، وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده بوتر اليوم قبيل مواجهة فولهام يوم غد الخميس في مباراة مؤجلة عن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد بوتر أن بوليسيتش سيغيب عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل، بقوله: "كريستيان (بوليسيتش) سيغيب عن الفريق لشهرين، وأتمنّى أن تكون فترة الغياب أقل"، ومقابل ذلك، أشار مدرب تشيلسي إلى تحسّن حالة مهاجم الفريق الآخر، الغابوني بيير إيميريك أوباماينغ، بقوله: "بيير في حال جيدة، وسيكون معنا في المباراة (ضد فولهام)".

وتعرّض بوليسيتش (24 عاما) لإصابة في مباراة فريقه ضد مانشستر سيتي برسم الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي، والتي انتهت بفوز سيتي (1-0)؛ إذ تعرّض إلى التواء على مستوى الركبة اليمنى، جعله يغادر أرضية الملعب بعد مرور 22 دقيقة من عمر المواجهة، ليغيب بعدها عن مباراة كأس الاتحاد أمام الخصم نفسه.

وتتواصل معاناة بوتر مع شبح الإصابات، ليصل عدد المصابين في الفريق إلى 9 لاعبين؛ على غرار الفرنسي نغولو كانتي والإنجليزيين ريس جيمس ورحيم ستيرلينغ، بالإضافة إلى عناصر أخرى ستغيب عن مباريات الفريق خلال الشهر الجاري على الأقل، ما أثر كثيرا في نتائج "البلوز" في الفترة الأخيرة.

وحقّق النادي اللندني فوزا وحيدا في آخر 8 مباريات لعبها في جميع المسابقات، كان آخرها على بورنموث في الجولة الـ17 من "البريميرليغ"، في حين خسر الفريق 6 مرات منها 3 أمام مانشستر سيتي في 3 مسابقات مختلفة، بينما حصد الفريق تعادلًا واحدًا مع نوتينغهام فورست في الجولة الـ18 من الدوري الإنجليزي، وبات الفريق يحتل فيه المركز العاشر برصيد 25 نقطة.

المصدر / وكالات