طالبان تعلن صناعة أول سيارة رياضية في أفغانستان

نشر المتحدث الرسمي باسم حركة طالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، فيديو لسيارة رياضية، صناعة أفغانية.

وقال ذبيح الله في تغريدة عبر صفحته على تويتر: "رأينا السيارة التي صممها المهندس (الأفغاني) محمد رضا محمدي. وشاركنا في اللقاء الذي عقده التلفزيون الوطني في باغ بابار".

وتابع بالقول: "أودّ أن أشكر إدارة التعليم المهني، تحت مظلتها، تم تزويد النخبة في البلاد بخدمات قيمة".

بدوره، قام القيادي بالحركة، محمد سهيل شاهين، بنشر المقطع ذاته على صفحته معلقا: “حفل إزاحة الستار عن سيارة صنعها المهندس الأفغاني م. رضا محمدي”.

وتابع: "يجب على جميع الشباب الأفغان المؤهلين الارتقاء إلى مستوى المناسبة للعب دورهم المبتكر في إعادة إعمار أفغانستان وتنميتها".

ولم يقدّم المسؤولون الأفغان أي تفاصيل إضافية عن مواصفات السيارة أو المدّة التي استغرق صنعها أو عن مصمم السيارة.

المصدر / وكالات