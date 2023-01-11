بيانٌ مهمٌّ من مجموعات "عرين الأسود" في نابلس

أصدرت مجموعات "عرين الأسود" في نابلس، بياناً مهمّاً، مساء اليوم، نعت فيه الشهيد أحمد أبو جنيد.

وأوضحت المجموعات أنها تصدّت واشتبكت مع قوات الاحتلال الصهيونيّ بصلياتٍ من الرَّصاص عقب اقتحامِهم لمخيم بلاطة فَجرَ هذا اليوم الأربعاء ٢٠٢٣/١/١١,

وفيما يلي البيان كاملاً كما وصل "فلسطين أون لاين":

بسم الله الرحمن الرحيم

"ولا تحسبنَ الذين قُتلوا في سَبيل الله أمواتًا بَل أحياءٌ عند رَبهم يُرزقون"

صدق الله العظيم

تَنعى مجموعات عرين الأُسود شهيد الوطن وشهيد مدينة نابلس عاصمة جبل النار، ابن كتيبة بلاطة الشهيد المجاهد أحمد أبو جنيد ابن مخيم بلاطة الصمود، والذي اسْتُشهِدَ في أثناءَ التَّصَدي لاقتحام قوات الغدر الصهيونيّ لمخيم بلاطة، يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١/١١

نسأل الله القبول والرحمة لشهيدنا البطل

المجد والخلود لشهدائنا الإبرار والجنة المُلتقى بإذن الله.



كما قامت مجموعات عرين الأُسود بالتَّصدي والاشتباك مع قوات الإحتلال الصهيونيّ بصلياتٍ من الرَّصاص المبارك عقب اقتحامِهم لمخيم بلاطة فَجرَ هذا اليوم الأربعاء ٢٠٢٣/١/١١

إخوتكم مجموعات عرين الأسود