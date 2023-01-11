الشرط الوحيد الذي يفصل مبابي عن ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي ونادي باريس سان جيرمان، لا يزال يحلم بالانتقال إلى نادي ريال مدريد، مشيرةً إلى أن اللاعب وضع شرطًا واحدًا للانتقال إلى نادي العاصمة الإسبانية.

وكان مبابي قريبًا جدًا في الموسم الماضي من التوقيع للنادي الملكي في صفقة مجانية، غير أنه فضّل في نهاية المطاف التجديد مع باريس سان جيرمان حتى عام 2024.

ونقل موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي عن تقارير صحفية إسبانية قولها إن مبابي لا يزال يخطط للانضمام إلى ريال مدريد، على الرغم من فشل انتقاله العام الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبابي لديه شرط واحد من أجل التوقيع مع ريال مدريد مستقبلًا، والذي يتمثل في عودة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان إلى الفريق، بدلًا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأوضح المصدر ذاته أن موقف مبابي وجرأته في الدفاع عن زيدان مع كونه أول لاعبي المنتخب الفرنسي يخرج علنا لانتقاد تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم نويل لوغرايت، لقيت استحسان إدارة الريال التي دافعت هي أيضًا عن نجمها ومدربها السابق.

وأكد التقرير أن ريال مدريد لم يغلق الباب كليةً أمام انضمام مبابي مستقبلًا إلى صفوفه، رغم حالة الغضب التي أصابت الجميع بعد تمديد عقده مع باريس سان جيرمان؛ إذ ينتظر الرئيس فلورنتينو بيريز اتصالًا من الدولي الفرنسي لاستئناف إلى المفاوضات.

المصدر / وكالات