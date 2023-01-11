"الإعلامي الحكومي" يعتمد مجلس الإدارة الجديد لـ "شركات الإنتاج الإعلامي"

اعتمد المكتب الإعلامي الحكومي، مجلس الإدارة الجديد لاتحاد شركات الإنتاج الإعلامي في قطاع غزة، مباركاً نجاح الانتخابات الداخلية وانعقاد جمعيته العمومية.



ويضم المجلس الجديد كلًا من: حسن المدهون رئيساً لمجلس الإدارة، وأحمد البرغوثي نائبًا للرئيس، ومفيد أبو شمالة أميناً للصندوق، وفوزان الكفارنة أميناً للسر، وعاطف عيسى مسؤولًا عن العلاقات العامة والدولية.



بدوره، أشاد سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بنجاح الانتخابات واعتماد مجلس الإدارة الجديد للاتحاد.



وأكد معروف، على اهتمام المكتب الإعلامي الحكومي بعمل شركات الإنتاج الإعلامي ورعايتها، مشيراً إلى أنه واكب مراحل إجراء الانتخابات حتى ظهور النتائج.



من جهته، شكر المدهون المكتب الإعلامي الحكومي، ورئيسه سلامة معروف، على الاهتمام بشركات الإنتاج الإعلامي، ورعايته ومتابعة همومه وتطلعاته، ومواكبة الانتخابات حتى ظهور النتائج.



وأشاد المدهون بالعلاقة المتكاملة بين اتحاد شركات الإنتاج الإعلامي وبين المكتب الإعلامي الحكومي في صناعة المحتوى الذي يلائم الرواية الوطنية، واعداً بالتعاون التام مع المكتب الإعلامي الحكومي لتعزيز دور ومكانة شركات الإنتاج.

المصدر / فلسطين أون لاين