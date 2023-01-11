"كورونا" انتهت وقد تعود في هذه الحالة.. تعرف إلى التفاصيل

قال رئيس علم الفيروسات في مستشفى برلين الجامعي "شاريتيه" الألماني كريستيان دروستن، إن جائحة فيروس كورونا قد انتهت.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، قال فيها: "إننا نشهد أول موجة متوطنة مع فيروس سارس-كوف-2 هذا الشتاء، وفي رأيي، الجائحة قد انتهت".

ولفت رئيس علم الفيروسات إلى أنه بعد هذا الشتاء ستكون مناعة السكان واسعة ومرنة بحيث يصعب على الفيروس الوصول إليها في الصيف.

وبشأن احتمالية عودته (الفايروس)، أوضح دورستن أن الحالة الوحيدة لعودته، تكمن بظهور متغير جديد له.

واستبعد عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن ظهور متغير جديد للفايروس، قائلاً: "لكنني لا أتوقع ذلك حالياً".

المصدر / وكالات