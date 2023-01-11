مدرب برشلونة السابق مرشح لقيادة أتلتيكو مدريد خلفاً لسيميوني

أكد موقع ترانسفير ماركت المتخصص بالانتقالات والإحصائيات الرياضية، أن مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق لويس إنريكي مرشح بقوة لخلافة الأرجنتيني دييغو سيميوني على رأس الإدارة الفنية لفريق أتلتيكو مدريد المنافس في الدوري الإسباني.

وقال الموقع في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر: "لويس إنريكي مرشح ليحل محل دييغو سيميوني في تدريب أتلتيكو مدريد بعد نهاية هذا الموسم".

من جانبها أشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية في تقرير سابق إلى أن إنريكي كان قريبًا في 2011 من التعاقد مع أتلتيكو، لكنه وقتها منح كلمة لإدارة فريق روما، ليتولى الأرجنتيني دييجو سيميوني تدريب الروخي بلانكوس وقتها بدلا منه.

وقال ميجيل مارين، الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد، في تصريحات لقناة "تي في إي" الإسبانية: "أحب إنريكي كثيراً على المستويين الشخصي والعملي، أعتقد أن لديه الموهبة لتدريب أي فريق في الدوري الإسباني".

وأشرف إنريكي على تدريب فريق سلتا فيغو الإسباني، وروما الإيطالي، قبل أن يتولى قيادة برشلونة الذي حقق معه أفضل إنجازاته التدريبية خلال الفترة من 2014 إلى 2017؛ إذ حقق دوري أبطال أوروبا، وفاز بالدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا 3 مرات، وتوج أيضا بالسوبر الإسباني والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وكان برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني الشهير قد أكد أن سيميوني أخبر ميجيل مارين، المدير الرياضي لنادي أتلتيكو مدريد، بأنه سيغادر الفريق نهاية الموسم الحالي، لوضع حد لمسيرته التي بدأت مع الروخي بلانكوس منذ عام 2011، علما أن عقده الحالي مع الفريق ينتهي في صيف 2024.

المصدر / وكالات