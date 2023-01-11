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وقف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بسبب عطل فني

وقف الرحلات الجوية في الولايات المتحدة بسبب عطل فني

11 يناير 2023 . الساعة 15:38 بتوقيت القدس
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تسبّب عطل بأنظمة الحاسوب في تأخير رحلات الطيران بجميع أنحاء الولايات المتحدة، وصرّح الرئيس الأميركي جو بايدن بأن السلطات لا تعرف سبب العطل حتى الآن.

وقد طلبت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية من شركات الطيران تأخير كل الرحلات الداخلية حتى الساعة 9 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (14:00 بتوقيت غرينتش) ريثما تتمكن من إصلاح العطل.

من جهته، أوضح الرئيس الأميركي أنه يمكن للطائرات الهبوط بأمان لكن لا يمكنها الإقلاع بسبب هذا العطل التقني.

وأضاف "بايدن" أن إدارة الطيران لا تعرف سبب العطل حتى الآن.

في الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إنه لا دليل على أن السبب هجوم إلكتروني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#هجوم إلكتروني #الطيران #الولايا المتحدة #أنظمة الحاسوب

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