استشهاد شابٍّ متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال شرق نابلس

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، عن استشهاد الشاب أحمد عامر أبو جنيد (21 عامًا) متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، عقب اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأفادت الوزارة في بيان، أن الشاب أبو جنيد ارتقى بعد إصابته بالرصاص الحي في الرأس، حيث جرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بوضع حرج، قبل أن يعلن عن استشهاده لاحقا.

وكانت قوة احتلالية خاصة "مستعربون" تسلّلت إلى المخيم وحاصرت منزلًا، واندلعت على إثرها مواجهات عنيفة، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.