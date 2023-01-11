دعوات لمسيرات في نابلس للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

انطلقت دعوات للخروج بمسيرات سلمية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، عصر اليوم الأربعاء وغدًا الخميس للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من سجون السلطة.

وأكدت الدعوات التي أطلقها أحرار جبل النار وأسود ضفة العرين، أنّ المسيرات ستنطلق خلال اليومين الساعة الرابعة عصرًا، ويوم الجمعة بعد صلاة الجمعة، وذلك من باب الساحة نحو دوار الشهداء في نابلس، لتجديد المطالب بالإفراج عن المقاومين والمطاردين المعتقلين لدى أجهزة السلطة.

وقال أحرار جبل النار، إنّ "الدعوة الجديدة للمسيرات جاءت نظرًا لتعنت السلطة وعدم استجابتها لمطالب الإفراج عن المعتقلين السياسيين والمقاومين مصعب اشتية وعميد طبيلة وموسى عطا الله".

واعتدت أجهزة السلطة مساء أمس، على مسيرة سلمية انطلقت على دوار الشهداء في مدينة نابلس، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين المقاومين والمطاردين للاحتلال.

اقرأ أيضًا: بالفيديو أمن السلطة يقمع مسيرة تطالب بالإفراج عن المقاوم مصعب اشتية

وأفاد شهود عيان بأنّ أجهزة السلطة اقتحمت المسيرة واعتدت على المشاركين فيها، وأطلقت الغاز بشكل عشوائي تجاه المواطنين.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات لعرين الأسود، وللمطارد مصعب اشتية، وأخرى مطالبة بوقف التنسيق الأمني والاعتقال السياسي.

وأدانت حركة حماس بشدَّة قمع أجهزة أمن السلطة لمسيرة نابلس، المطالبة بالإفراج عن المعتقل السياسي مصعب اشتية ورفاقه وكل المعتقلين السياسيين في سجون السلطة بالضفة الغربية المحتلة.

وأشارت إلى أنّ تعامل أجهزة السلطة مع الأهالي بالرّصاص وقنابل الغاز والصوت، يعتبر ذلك جريمة بحقّهم، وسلوكًا مستنكرًا ومنافيًا لكل الأعراف والقيم الوطنية.

كما أدانت معظم الفصائل الفلسطينية والمؤسسات الحقوقية والأهلية قمع أجهزة السلطة للمسيرة السلمية.

المصدر / فلسطين أون لاين