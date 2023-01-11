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بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

11 يناير 2023 . الساعة 13:38 بتوقيت القدس
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معبر رفح البري في مدينة رفح الحدودية مع جمهورية مصر العربية

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس (12 يناير).

وقالت الهيئة إن آلية السفر سيكون للمتأخرين من كشف المسافرين رقم (2023/1) اضغط هنا.

ودعت المسافرين للتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكدت أنه اعتبارًا من الكشف القادم لن يسمح بتأخر أي مسافر عن موعد سفره المعلن من قبل الهيئة.

ودعت لإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وكذلك إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

المصدر / فلسطين أون لاين
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