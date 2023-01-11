قوات الاحتلال تهدم منزلين شرق الخليل

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، منزلين قيد الإنشاء في منطقة البقعة شرق الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأنّ آليات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منطقة البقعة وهدمت منزلًا قيد الإنشاء، في مرحلته النهائية، مُكوّن من ثلاثة طوابق، تعود ملكيته للمواطن عزام عبد العزيز جابر وعائلته.

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وذكرت المصادر ذاتها، أنّ قوات الاحتلال هدمت أيضًا أسوارًا وأساسات منزل آخر أعاد جابر العمل على بنائه، عقب هدمه في شهر تموز من العام المنصرم، وكان مُكونًا من ثلاثة طوابق.

يُشار إلى أنّ أراضي البقعة التي تعد "سلة الخليل الغذائية" تشهد حملة مسعورة من قِبل الاحتلال والمستوطنين، من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم للبيوت وبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ريّ محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرًا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.

المصدر / فلسطين أون لاين