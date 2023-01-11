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وظيفة شاغرة في جمعية اتحاد الكنائس بغزة

11 يناير 2023 . الساعة 12:49 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن جمعية اتحاد الكنائس بغزة تعلن فيه عن حاجتها للتعاقد مع صيدلي/صيدلانية للعمل في مركز رعاية الأمومة والطفولة التابع للجمعية في منطقة خربة العدس برفح.

 شروط الوظيفة:

-      أن يكون المتقدم/مة حاصلاً على درجة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة معترف بها.

-      أن يكون المتقدم/مة حاصلاً على رخصة ممارسة مهنة الصيدلة من وزارة الصحة الفلسطينية.

-      وجود خبرة سابقة في العمل لا تقل عن سنتين مع ارفاق ما يثبت ذلك.

-      إجادة استخدام البرامج المحوسبة الدوائية.

-      المقدرة على العمل ضمن فريق العمل بسلاسة.

-      المقدرة على العمل تحت الضغط وخارج أوقات الدوام الرسمي إذا لزم الأمر.

-      الالمام بالأمور الإدارية.

-      ألا يزيد عمر المتقدم/ ـة عن 40 عاماً.

-      يجب أن يكون المتقدم/مة من سكان المحافظات الجنوبية.

-      التفرغ الكامل للعمل مع الجمعية وألا يكون لديه/لديها أي ارتباط بأي عمل آخر.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال ارسال المستنـــدات المطلوبة التالية (صورة عن الهوية، صورة عن شهادة توجيهي، صورة عن مزاولة المهنة، صورة عن الشهادة الجامعية، صورة عن شهادات الخبرة) مع السيرة الذاتية ، على البريد الالكتروني التالي :

 [email protected]

- ينتهي التسجيل للوظيفة يوم الاثنين الموافق 16/1/2023 الساعة الثانية عشر ظهراً

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