القانوع يحمل الاحتلال تبعات الممارسات الاستفزازية لبن غفير تجاه الأقصى والأسرى

حمل المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عبد اللطيف القانوع الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن التبعات الخطيرة والممارسات الاستفزازية للمتطرف بن غفير تجاه المسجد الأقصى وتجاه الأسرى داخل السجون، مشيراً إلى أن عواقب هذه الممارسات ستمتد على المنطقة برمتها.

وأكد خلال وقفة لوزارة الأسرى والمحررين ومؤسسة مهجة القدس أمام مقر الامم المتحدة بمدينة غزة اليوم الأربعاء، أن قضية الأسرى داخل سجون الاحتلال هي أم القضايا وفي مقدمة اولويات حركة حماس، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته جاهزون للإنخراط في أي معركة يخوضها الأسرى.

وقال القانوع :" إن حركة حماس ومعها كل أبناء شعبنا ومقاومته يراقبون بشكل يومي سلوك العدو تجاه الأسرى"، محذرًا الاحتلال بأن معركة الدفاع عن الأقصى والأسرى ستكون مختلفة تمامًا عن سابقاتها.

المصدر / فلسطين أون لاين