فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

رابط تسجيل المنحة التركية لعام 2023

بدران: حكومة الاحتلال المتطرفة لن تكسر إرادة شعبنا

وفاة مواطنة من الداخل المحتل خلال تأديتها لمناسك العمرة

في "سهل البقيعة" الرحب.. الحياة لم تعد سهلة أبدًا

باحث مقدسي يُحذّر: نمرُّ بمرحلة مروعة من التنكيل بالأقصى والمقدسيين

بن غفير يهدد باقتحام "الأقصى" مجدداً

إزالة حوالي 4 آلاف طن من النفايات وترحيلها لمكب بلدية غزة

6 جرحى جراء عملية طعن بمحطة القطارات في باريس

"حماس" تُرحّب ببيان منظمة التعاون الإسلامي وتدعو لحماية القدس والأقصى

المـرور: 6 إصابات في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

بن غفير يهدد باقتحام "الأقصى" مجدداً

11 يناير 2023 . الساعة 11:36 بتوقيت القدس
...
بن غفير يقتحم الأقصى يوم 3 يناير 2023

هدد وزير ما يسمى (الأمن القومي) في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء،  باقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس مرة أخرى.

وأوضح "بن غفير" في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال، أنه اقتحم "الأقصى" تحدياً لحركة "حماس"، مستدركاً:"وسأقتحمه مرة أخرى".

اقرأ أيضاً: بالفيديو والصور تحت حراسة مشدّدة.. المتطرف إيتمار بن غفير يقتحم الأقصى

واقتحم بن غفير، صباح يوم 3 يناير الجاري، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط ردود فعل  غاضب ومنددة على المستويين الفلسطيني والدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#قوات الاحتلال #اقتحام الأقصى #بن غفير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة