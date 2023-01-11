بن غفير يهدد باقتحام "الأقصى" مجدداً

هدد وزير ما يسمى (الأمن القومي) في حكومة الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، باقتحام المسجد الأقصى في مدينة القدس مرة أخرى.

وأوضح "بن غفير" في تصريح لإذاعة جيش الاحتلال، أنه اقتحم "الأقصى" تحدياً لحركة "حماس"، مستدركاً:"وسأقتحمه مرة أخرى".

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واقتحم بن غفير، صباح يوم 3 يناير الجاري، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط ردود فعل غاضب ومنددة على المستويين الفلسطيني والدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين