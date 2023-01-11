رابط تسجيل المنحة التركية لعام 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم التركية، بدء التسجيل للمنحة التركية للدراسة للعام الدراسي 2023.

ونشرت الوزارة موعد بدء التسجيل للمنحة، وذلك في 10 من يناير 2023، وينتهي التسجيل في 20 من فبراير 2023.

شـروط التسجيل على المنحة التركية:

1- أن يكون المتقدم أجنبي الجنسية ولا يمتلك الجنسية التركية سواءً الاستثنائية أو العادية.

2- أن يكون عمر المتقدم أقل من 21 عاماً لمرحلة البكلوريوس.

3- أن يكون عمر المتقدم أقل من 30 عاماً لمرحلة الماجستير.

4- أن يكون عمر المتقدم أقل من 35 عاماً لمرحلة الدكتوراة.

5- أن لا يكون المتقدم لديه قيد إحدى الجامعات التركية. (بعض الطلاب تم قبولهم رغم وجود مقعد جامعي)

6- أن لا يقل مجموع المتقدم لمرحلة البكالوريوس عن 70 لجميع التخصصات عدا الأفرع الطبية يحب أن لا يقل عن 90.

7- أن لا يقل مجموع المتقدم لمرحلة الدراسات العليا (ماجستير و دكتوراة) عن 75 لجميع التخصصات.

8- أن لا يمتلك المتقدم أي مشاكل صحية تعيق اكمال دراسته الجامعية.

9- أن يمتلك المتقدم وثيقة إثبات شخصية (هوية أو جواز سفر).

الأوراق المطلوبة للتسـجيل:

مرحلة البكالوريوس:

1- صـورة شخصية.

2- جـواز سفر أو كملك أو اقامة

3- الشـهادة الثانوية وكشف العلامات.

4- شهادات لغات إن وجدت.

5- رسالة أو رسالتين توصية إن وجدت.

6- شهادات حضور دورات تدريبية أو شهادات تطوع في عمل ما إن وجدت.

7- شهادات تفوق في مسابقات ما أو جوائز إن وجد.

مرحلة الدراسات العليا:

1- صورة شخصية.

2- جـواز سفر أو كملك أو اقامة

3- الشـهادة الثانوية وكشف العلامات.

4- شهادة التخرج أو مصدقة التخرج.

5- كشف علامات الجامعة.

6- شهادات لغات إن وجدت.

7- رسالة أو رسالتين توصية إن وجدت.

8- شهادات حضور دورات تدريبية أو شهادات تطوع في عمل ما إن وجدت.

9- شهادات تفوق في مسابقات ما أو جوائز إن وجد.

ميزات المنحة لعام 2023:

1- راتب شهري

بكالوريوس: 1000 ليرة تركي.

ماجستير: 1400 ليرة تركي.

دكتوراة: 1800 ليرة تركي.

2- تـأمين صحي.

3- سـكن جامعي.

4- بطـاقة طيران للطلاب المقيمين خارج تركيا.

5- تعليم اللغة التركية لغير المُتقنين لها.

6- دفع الأقساط السنوية للجامعة.

رابط التقديم للمنحة : اضغط هنا.

رابط تفاصيل أكبر عن المنحة: اضغط هنا.

المصدر / فلسطين أون لاين