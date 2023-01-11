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بدران: حكومة الاحتلال المتطرفة لن تكسر إرادة شعبنا

11 يناير 2023 . الساعة 11:22 بتوقيت القدس
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حسام بدران عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"

أكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" حسام بدران، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي "المتطرفة التي تضم عددًا من القتلة والإرهابيين، لن تكسر إرادة شعبنا في الداخل"، موضحًا أن "الشعب الفلسطيني قادر على الابتكار والإبداع والمبادرة لمواجهة الاحتلال وحكومته الإجرامية".

وقال خلال تصريح صحفي، اليوم الأربعاء: "إن الاحتلال واهم إن ظن أن بإمكانه هزيمة شعبنا في الداخل أو أي منطقة من أماكن وجوده"، مشيراً إلى أن الفلسطينيين في الداخل المحتل هم "جزءٌ أصيل من شعبنا الفلسطيني الذي يقاوم الاحتلال منذ أكثر من 70 عاما دون توقف أو تردد أو تراجع، فهم أصحاب الأرض والقضية".

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وأضاف: "نحن كلنا ثقة بقدرة شعبنا في الـ 48 على الوقوف في وجه التحديات، والحفاظ على الهوية الوطنية بشتى الطرق ومختلف الأساليب".

وشدد عضو المكتب السياسي لحركة حماس على أن "شعبنا ومقاومته لن يترك أهلنا في الداخل وحدهم في الميدان".

المصدر / فلسطين أون لاين
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