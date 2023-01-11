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6 جرحى جراء عملية طعن بمحطة القطارات في باريس

11 يناير 2023 . الساعة 10:34 بتوقيت القدس
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6 جرحى في عملية طعن بمحطة الحافلات في باريس

ارتفع عدد جرحى حادثة الطعن في محطة قطارات الشمال في باريس إلى 6 أشخاص.

وكانت إذاعة فرانس بلو عبر موقعها الإلكتروني قد أعلنت أنّ رجلًا مسلحًا بسكين أصاب 5 أشخاص في محطة جار دو نور للقطارات في باريس صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت أنّ الشرطة أطلقت النار على مُنفّذ عملية الطعن ونجحت بتحييده.

ووقع الحادث قرابة الساعة 06,45 بالتوقيت المحلي (الساعة 05,45 ت غ) داخل المحطة.

لسبب لم يتضح بعد، أصاب الرجل أشخاصًا عدة بسكين، وقد سيطر عليه عناصر الشرطة مستخدمين السلاح على ما أفادت به مصادر في الشرطة.

وأُصيب المهاجم بجروح طفيفة وتلقَّى العناية من المسعفين في المكان.

وتستقبل محطة غار دو نور رحلات قطار كثيرة من الضواحي ومناطق فرنسية أخرى فضلًا عن رحلات دولية مثل قطار تاليس بين باريس وبروكسل ويوروستار بين باريس ولندن.

وعلّق وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان في تغريدة كاتبًا "شكرًا للقوى الأمنية للاستجابة الشجاعة والفاعلة".

وأشارت فرانس إنفو إلى أنّ الشرطة نجحت في تأمين المنطقة وأنّ حركة القطارات تسير بشكل طبيعي.

المصدر / وكالات
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