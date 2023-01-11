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"حماس" تُرحّب ببيان منظمة التعاون الإسلامي وتدعو لحماية القدس والأقصى

11 يناير 2023 . الساعة 10:26 بتوقيت القدس
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رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، ببيان منظمة التعاون الإسلامي، داعية إلى تحرّكٍ عاجل لحماية القدس والأقصى وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في الدفاع عنهما.

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وقالت "حماس" في بيان مكتوب: "نرحب في البيان الختامي الصادر عن الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي بحث تطورات العدوان الصهيوني على المسجد الأقصى المبارك والانتهاكات المتصاعدة ضد مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة".

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وأضافت: "ندعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ خطوات حازمة وجادة تضع حدًّا لإجرام الاحتلال المستمر ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتحرّك الفاعل على المستوى الدولي، سياسيًّا ودبلوماسيًّا وقانونيًّا، لفضح وتجريم هذه الانتهاكات، ومساندة وتعزيز نضال شعبنا لانتزاع حقوقه وتحرير أرضه والعودة إليها".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #حماس #القدس #منظمة التعاون الإسلامي

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