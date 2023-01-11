كتلة الصحفي والتجمع الإعلامي يبحثان سيناريوهات انتخابات نقابة الصحفيين

بحث مجلسا كتلة الصحفي الفلسطيني، والتجمع الإعلامي الفلسطيني، سيناريوهات انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وذلك قبل نحو 18 يوماً من عقد المؤتمر الاستثنائي المزمع عقده نهاية الشهر الجاري.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري جمع الطرفين، أمس، لمناقشة سبل تطوير العمل النقابي والآليات المطلوب اتخاذها لتفعيل هذا العمل بغية الدفاع عن حقوق الصحفيين الفلسطينيين.

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وتناول المجتمعون سلسلة من القضايا ذات العلاقة في العمل النقابي الصحفي، منها: الاشكاليات المتعلقة بالنظام الداخلي للنقابة المعدل لسنة 2012، وملف العضوية، وآليات الانتساب للنقابة، مشيرين الى أهمية وضرورة الحوار واستمرار المشاورات مع المؤسسات والكتل الصحفية، للوصول إلى حالة نقابية سليمة، تراعي دمقرطة النقابة.

وفي ملف الحريات الإعلامية، طالب المجتمعون برفع الحظر عن المواقع والمنصات والوسائل الإعلامية، وضرورة العمل على تعزيز حرية الرأي والتعبير لكل الصحفيين.

ووجه المجتمعون دعوة للأجسام والكتل النقابية كافة، للوقوف عند مسؤولياتها، وإعلاء صوتهم من أجل الوصول لجسم نقابي مهني يخدم الصحفيين الفلسطينيين دون استثناء.

وأكدوا على أهمية دعم الإعلام المحلي الفلسطيني الذي يعاني من الحصار والأزمات الاقتصادية من خلال التوجه لكل الجهات الفلسطينية والعربية لدعم الصحفيين الفلسطينيين.

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كما ناقش المجتمعون الاعتداءات المتصاعدة بحق الصحفيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال "الاسرائيلي" والتي تشمل القتل الممنهج والاعتقالات والملاحقات اليومية.

وفي الختام، اتفق المجتمعون على أهمية هذه اللقاءات التشاورية من أجل البحث في القضايا المتعلقة بالمطالب الحقوقية التي تهم الإعلام الفلسطيني والصحفيين الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين