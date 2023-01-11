19 بطاقة ملونة في مباراة واحدة دوري الدرجة الثانية

غزة/ مؤمن الكحلوت:

أشهر حكم مباراة فريقي الصلاح والرباط في الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لأندية غزة لموسم 2022-2023 فرع "الوسطى والجنوب"، (19) بطاقة ملونة للفريقين.

وشهدت المباراة توتراً في الشوط الثاني، مما أجبر الحكم محمد الحسني على استخدام (10) بطاقات ملونة لفريق الصلاح، بينما كان نصيب الرباط (9) بطاقات ملونة، في حادثة نادرة تشهدها ملاعب غزة.

ونال لاعبي الصلاح إياد أبو دحروج، خالد المسلمي، مصعب أبو ظاهر، جابر أبو رضوان، البطاقات الصفراء، بينما تعرّض اللاعبين محمد بركة وأسامة أبو تيلخ للطرد من طرف الصلاح، الأول بالبطاقة الحمراء المباشرة، والثاني لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بجانب مساعد المدرب صبحي مبروك، الذي حصل على بطاقة صفراء ومثلها حمراء مباشرة.

وحصل لاعبو الرباط محمد غانم، محمد البحراوي، يوسف أبو حرب، بسام الحيلة، أحمد يونس، علماً أن أبو حرب الحيلة، قد تعرضا للطرد بالبطاقة الحمراء بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثانية.

وانتهت المباراة بفوز مثير لفريق الصلاح على الرباط (4 - 3)، ليرفع الفائز رصيده إلى (24) نقطة في المركز الثاني، ويبقى رصيد الخاسر (8) نقاط في المركز التاسع والأخير.