فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إزالة حوالي 4 آلاف طن من النفايات وترحيلها لمكب بلدية غزة

6 جرحى جراء عملية طعن بمحطة القطارات في باريس

"حماس" تُرحّب ببيان منظمة التعاون الإسلامي وتدعو لحماية القدس والأقصى

المـرور: 6 إصابات في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

المقدسي "عليَّان" يتعهد بالدفاع عن أرضه "مهما فعل الاحتلال"

كتلة الصحفي والتجمع الإعلامي يبحثان سيناريوهات انتخابات نقابة الصحفيين

مستحلب السمك.. سماد عوضي سائل تنتجه مزرعة العطار السمكية

فصائل المقاومة تدين بشدة اعتداء أمن السلطة على مسيرة نابلس السلمية

"ثابت": 4923 طنًا معدل إنتاج غزة من الأسماك العام المنصرم

19 بطاقة ملونة في مباراة واحدة بدوري الدرجة الثانية

19 بطاقة ملونة في مباراة واحدة بدوري الدرجة الثانية

11 يناير 2023 . الساعة 09:21 بتوقيت القدس
...
19 بطاقة ملونة في مباراة واحدة دوري الدرجة الثانية
غزة/ مؤمن الكحلوت:

أشهر حكم مباراة فريقي الصلاح والرباط في الجولة الثانية عشر من دوري الدرجة الثانية لكرة القدم لأندية غزة لموسم 2022-2023 فرع "الوسطى والجنوب"، (19) بطاقة ملونة للفريقين. 

وشهدت المباراة توترًا في الشوط الثاني، مما أجبر الحكم محمد الحسني على استخدام (10) بطاقات ملونة لفريق الصلاح، بينما كان نصيب الرباط (9) بطاقات ملونة، في حادثة نادرة تشهدها ملاعب غزة.

ونال لاعبو الصلاح إياد أبو دحروج، خالد المسلمي، مصعب أبو ظاهر، جابر أبو رضوان، البطاقات الصفراء، بينما تعرّض اللاعبون محمد بركة وأسامة أبو تيلخ للطرد من طرف الصلاح، الأول بالبطاقة الحمراء المباشرة، والثاني لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية، بجانب مساعد المدرب صبحي مبروك، الذي حصل على بطاقة صفراء ومثلها حمراء مباشرة.

وحصل لاعبو الرباط محمد غانم، محمد البحراوي، يوسف أبو حرب، بسام الحيلة، أحمد يونس على بطاقات صفراء، علماً أنّ أبو حرب والحيلة، قد تعرضا للطرد بالبطاقة الحمراء بعد حصولهما على البطاقة الصفراء الثانية.

وانتهت المباراة بفوز مثير لفريق الصلاح على الرباط (4 - 3)، ليرفع الفائز رصيده إلى (24) نقطة في المركز الثاني، ويبقى رصيد الخاسر (8) نقاط في المركز التاسع والأخير.

تويتر تويتر
#رياضة #دوري الدرجة الثانية #كرة قدم #اندية غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة