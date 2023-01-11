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فصائل المقاومة تدين بشدة اعتداء أمن السلطة على مسيرة نابلس السلمية

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فصائل المقاومة تدين بشدة اعتداء أمن السلطة على مسيرة نابلس السلمية

11 يناير 2023 . الساعة 09:10 بتوقيت القدس
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قمع أمن السلطة لمسيرة سلمية في نابلس

دانت فصائل المقاومة الفلسطينية بأشد العبارات قيام أجهزة أمن السلطة بالاعتداء على المسيرة السلمية التي خرجت وسط مدينة نابلس للمطالبة بالإفراج عن المعتقل مصعب اشتية وكافة المعتقلين سياسيًّا في سجون السلطة.

وأكدت الفصائل في بيان لها، وصل نسخة عنه، "فلسطين أون لاين" اليوم الأربعاء، أنّ استمرار سياسات القمع وتقييد الحريات والاعتقالات السياسية في الضفة يصب بشكل كبير في صالح الاحتلال الإسرائيلي وأعوانه.

ورفضت بشكل قاطع قيام أجهزة أمن السلطة بإطلاق النار والقنابل على أبناء شعبنا، "الأمر الذي يعتبر جريمة خارجة عن مبادئ وأخلاق شعبنا، وتستوجب محاسبة كل من تورط فيها".

وأضاف بيان الفصائل: "كان الأجدر بالسلطة أن تتوقف عن هذه الممارسات التي تنتهجها ضد كوادر شعبنا ومقاوميه الأبطال، وأن تتشابك مع إرادة شعبها في مواجهة الحكومة الصهيونية الفاشية والعنصرية".

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وأكدت أنّ ما قامت به أجهزة أمن السلطة من اعتداء على هذه المسيرة السلمية في نابلس يُقوّض حقَّ الجماهير في الحريات العامة والتعبير عن المواقف السياسية.

وطالب فصائل المقاومة الفلسطينية بضرورة الإفراج العاجل عن كافة المعتقلين السياسيين، والتراجع الفوري عن كل الاعتداءات الآثمة والاعتقالات الجائرة التي تُمارَس ضد كوادر شعبنا ومقاومينا.

وقمعت أجهزة أمن السلطة مسيرة احتجاجية وسط نابلس أمس خرجت للمطالبة بالإفراج عن المطارد المعتقل مصعب اشتية ورفاقه والمعتقلين السياسيين.

وهتف المشاركون في المسيرة لمجموعات عرين الأسود، منددين بالاعتقال السياسي في سجون السلطة. وأطلقت أجهزة أمن السلطة قنابل الصوت والغاز بشكل عشوائي تجاه المواطنين في نابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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