أعلنت مساء أمس الثلاثاء، العثور على رفات 11 شخصًا في ضواحي القدس المحتلة.

وقال الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، في بيان مقتضب، أنه "تم العثور على 11 رفاتًا في منطقة ضواحي القدس".

وذكر ارزيقات أنه "وبناءً على معلومات وردت لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول وجود جماجم وعظام بشرية في منطقة جبلية في بلدة بيت حنينا تحركت قوة من الفرع للمكان وبالكشف عليه من قبلهم كان هناك 11 رفاتًا بشرية متحللة".

وأفاد بوجود "قطعة معدنية غير واضحة المعالم، يُشتبه أنها أداة حادة، ويشتبه بأنّ هذه الرفاة المتحللة تعود لجنود دُفنوا في هذا المكان منذ سنوات طويلة".

وأمرت النيابة العامة بإحالة الرفات إلى معهد الطب العدلي لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأظهر مقطعًا مصورًا انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما لا يقل عن 10 جماجم بشرية، بالإضافة إلى هياكل عظميّة عُثر عليها في المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين