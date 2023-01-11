فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

معادلات التصفية الصامتـة

فصائل المقاومة تدين بشد اعتداء أمن السلطة على مسيرة نابلس السلمية

جدار استيطاني بين جنين وطولكرم.. فصل عنصري جديد وخنق المزارعين

بن غفير مع أسرانا: يلعب بالنار

أبو مازن بصفتك الرئيس فأنت فقط تملك القرار

حملة مداهمات واعتقالات ومواجهات بالضفة والقدس

الوحدة ردًا على العقوبات

العثور على رفات 11 شخصًا في ضواحي القدس

(تل أبيب) في موقف لا تُحسد عليه من الحرب الأوكرانية

بين الترحيب والتجريح شعرة

العثور على رفات 11 شخصًا في ضواحي القدس

11 يناير 2023 . الساعة 08:46 بتوقيت القدس
...
العثور على رفات 11 شخصًا في ضواحي القدس

أعلنت مساء أمس الثلاثاء، العثور على رفات 11 شخصًا في ضواحي القدس المحتلة.

وقال الناطق باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، في بيان مقتضب، أنه "تم العثور على 11 رفاتًا في منطقة ضواحي القدس".

وذكر ارزيقات أنه "وبناءً على معلومات وردت لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول وجود جماجم وعظام بشرية في منطقة جبلية في بلدة بيت حنينا تحركت قوة من الفرع للمكان وبالكشف عليه من قبلهم كان هناك 11 رفاتًا بشرية متحللة".

وأفاد بوجود "قطعة معدنية غير واضحة المعالم، يُشتبه أنها أداة حادة، ويشتبه بأنّ هذه الرفاة المتحللة تعود لجنود دُفنوا في هذا المكان منذ سنوات طويلة".

وأمرت النيابة العامة بإحالة الرفات إلى معهد الطب العدلي لاستكمال الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وأظهر مقطعًا مصورًا انتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ما لا يقل عن 10 جماجم بشرية، بالإضافة إلى هياكل عظميّة عُثر عليها في المكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#ضواحي القدس #العثور على رفات #رفات أشخاص في القدس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة