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غزة.. أسعار المنتجات الزراعية اليوم الأربعاء 11 يناير

11 يناير 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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سوق الزاوية بمدينة غزة (أرشيف)

جاءت أسعار المنتجات الزراعية، اليوم الأربعاء، كما وردت من وزارة الزراعة، على النحو التالي:

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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