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تفاصيل الخبر
غزة.. أسعار المنتجات الزراعية اليوم الأربعاء 11 يناير
11 يناير 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
سوق الزاوية بمدينة غزة (أرشيف)
جاءت أسعار المنتجات الزراعية، اليوم الأربعاء، كما وردت من وزارة الزراعة، على النحو التالي:
المصدر / فلسطين أون لاين
#أسعار اللحوم
#أسعار الدجاج
#أسعار الخضار
#أسعار المنتجات الزراعية
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