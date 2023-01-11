حملة مداهمات واعتقالات ومواجهات بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بمدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق، ونفذت اعتقالات طالت عددًا من المواطنين.

وقال نادي الأسير في بيان مقتضب له، صباح اليوم، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت عددًا من الشبان في مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

ووثقت مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى اعتقال 15 مواطنًا، عرف منهم، محمد جرير صعابنة من بلدة فحمة قضاء جنين، ورياض عماد البدن من تقوع، وعاصف دعامسة، ومحمد السجدي من مخيم الدهيشة، وكريم محمد مرار، ومعين فضل مرار، وجعفر ثائر ريان من بيت دقو.

ومن محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال، نور القاضي من صوريف، وزيد عطية الهوارين، ومدحت نادر الهوارين، ومعاذ نادر الهوارين من الظاهرية، ومؤيد طالب مخامرة، وعمر خالد مخامرة من يطا، كما اعتقلت الفتى محمد بلال الخواجا، ومحمد شكري الخواجا من نعلين قضاء رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال عشرات المنازل في الضفة، عبثت خلال الاقتحام بمحتويات المنازل وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، فيما سلمت بعضهم بلاغ استدعاء للتحقيق لدى مخابرات الاحتلال.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة تقوع قضاء بيت لحم، واقتحمت عددًا من المنازل، فيما اندلعت مواجهات مع الشبان الذين تصدوا للقوات التي اعتقلت الشاب رياض عماد البدن.

وفي محافظة جنين، اندلعت مواجهات تخللتها اشتباكات في بلدة فحمة بعد اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، التي شنت مداهمات وتفتيشات بحثًا عن مجموعة من المسلحين.

واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في 8 مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وفي بلدة سلوان بمدينة القدس اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، تخللها إلقاء حجارة، إلى جانب تفجير عبوات ناسفة قرب حاجز قلنديا.

واندلعت مواجهات أخرى في بلدة سلواد برام الله، إلى جانب التصدي لاعتداءات المستوطنين في بلدة عزون بقلقيلية وتحطيم مركبات للمستوطنين.

وشهدت المنطقة القريبة من حاجز الـ17 بنابلس تفجير عبوات ناسفة، إضافة إلى عملية إطلاق نار استهدفت جنود الاحتلال في رفيديا.

وامتدت عمليات تفجير العبوات الناسفة إلى بلدة بيت أمر بالخليل، والتي شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال وتخللها إلقاء حجارة.

واندلعت مواجهات أخرى مع قوات الاحتلال بجنين وتحديدًا في منطقة جلقموس، إضافة إلى مواجهات أخرى في بلدة تقوع ببيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين