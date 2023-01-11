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إصابة خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرق نابلس

11 يناير 2023 . الساعة 06:39 بتوقيت القدس
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أصيب شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم بلاطة شرق نابلس في الضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الأربعاء.

وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع اشتباكات مسلحة عقب اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأضافت أن دمارا كبيرا خلفته قوات الاحتلال عقب اقتحام أحد المنازل في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنه جرى نقل إصابة شاب برصاص الاحتلال بالرأس إلى مستشفى رفيديا في مخيم بلاطة شرق نابلس.

وفي السياق، واصل الاحتلال الإسرائيلي اقتحاماته لمناطق في الضفة الغربية، إذ أصيب مواطنون في رام الله والخليل، أمس الثلاثاء، واعتقلت قوات الاحتلال 19 مواطنا من عدة محافظات، وهدمت عدة منازل ومنشآت وأخطرت بهدم أخرى بعدة محافظات، فيما لاحق مستوطنون المزارعين في الخليل واقتلعوا 14 شجرة زيتون شرق سلفيت.

المصدر / فلسطين أون لاين
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