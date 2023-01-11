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3 حكام فلسطينين يُشاركون في إدارة مباريات تصفيات كأس العالم

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3 حكام فلسطينين يُشاركون في إدارة مباريات تصفيات كأس العالم

11 يناير 2023 . الساعة 02:15 بتوقيت القدس
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صورة جماعية لحكام البطولة
غزة / مؤمن الكحلوت:

شارك "3" حكام من فلسطين في إدارة مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القطر، التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

وظهر الحكم الدولي إيهاب زقوت من قطاع غزة لأول مرة، في إدارة مباريات دولية، وأسندت له عدة مباريات هامة حكم أول، ونال إشادة واسعة من لجنة الحكم الدولية، كما وأدار الدوليتان أروى أبو الحلاوة ومنى الناجي، من الضفة الغربية المحتلة، بعض المباريات في المسابقة.

وقدم محمد الدلو رئيس اتحاد كرة الطاولة، شكره لكل من ساهم في مشاركة طاقم الحكام الفلسطيني في تلك البطولة الهامة، مما يُساهم في تطوير الحكام الفلسطينين.

وأكد الدلو أن التطوير سيطال كافة أركان المنظومة، وكذلك البنية التحتية، للظهور بشكل أفضل في المرحة القادمة.

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#التصفيات الاسيوية #كرة الطاولة #حكام من فلسطين

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