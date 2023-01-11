استقدام "6" حكام لإدارة مباريات في دوري غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشفت مصادر مطلعة النقاب، عن وصول "6" حكام كرة قدم من الضفة الغربية لغزة نهاية الأسبوع القادم، في إطار عملية تبادل الحكام بين غزة والضفة.

وسيضم الوفد 3 حكام ساحة ومثلهم مساعدين، بالإضافة لرئيس لجنة الحكام إبراهيم الغروف، والمحاضر الآسيوي ميشيل حناينيا، بالاضافة لأمين عام اتحاد كرة القدم فراس أبو هلال.

وسيظهر الحكام الستة في قيادة مباريات الدوري الممتاز والدرجة الأولى، بدء من الجولة السادسة عشر، حال وصولهم في الموعد المحدد.

وسيتم خلال تواجد الوفد في غزة إقامة ورشة عمل للحكام، للعمل على تطوير أدائهم، وإطلاعهم على التعديلات الجديدة، ومراجعة أخطائهم في المسابقات المحلية.

وكان أخر طاقم حكام وصل لغزة قبل 3 سنوات تقريبا، حيث شهدت السنوات السابقة تبادل طواقم حكام بين الضفة الغربية وغزة، في اطار تبادل الخبرات، قبل أن تنقطع مع انتشار فايروس "كورونا".

وفي سياق متصل، سيصل نهاية الشهر الحالي لقطاع غزة المحاضرين المصري عصام عبد الفتاح، والأردني إسماعيل الحافي، للإشراف على دورة دولية للحكام والمقيمين.