وفد تجاري صيني يصل روسيا لتوسيع فرص العمل

غادر وفد تجاري مؤلف من أكثر من 30 ممثلا من شركات التجارة الخارجية والحكومة في مقاطعة جيلين إلى روسيا مؤخرًا لتوسيع فرص العمل هناك.

وسيقضي الوفد حوالي 10 أيام في إجراء مفاوضات اقتصادية وتجارية وأنشطة ترويج الاستثمار مع جمعيات وشركات الصناعة الروسية في مجالات مثل الفحم والمأكولات البحرية والمنتجات الزراعية وقطع غيار السيارات والتجارة الإلكترونية عبر الحدود.

وقال لي تشوانغ، مسؤول في إدارة التجارة في مقاطعة جيلين، إن الأنشطة الاقتصادية والتجارية ستساعد شركات مقاطعة جيلين على تعميق التعاون مع نظيراتها الروسية وتصدير منتجات خاصة عالية الجودة إلى السوق الروسية.

وفي الفترة من يناير إلى نوفمبر من العام الماضي، زاد حجم تجارة مقاطعة جيلين مع روسيا بنسبة 74 في المائة على أساس سنوي.

وخلال الشهر الماضي، أرسلت مقاطعة جيلين عددًا من الوفود الاقتصادية والتجارية إلى جمهورية كوريا وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وغيرها من الدول خارج الصين لجذب المزيد من الطلبات التجارية والاستثمارات الأجنبية.

المصدر / وكالات