برشلونة يصل السعودية للمشاركة في كأس السوبر الاسباني

هبطت طائرة نادي برشلونة في العاصمة السعودية الرياض مساء الثلاثاء، ليكمل عقد الفرق الأربعة التي ستشارك في بطولة كأس السوبر الإسباني، وذلك بعد رحلة استمرت قرابة 6 ساعات.

وكان البولندي روبرت ليفاندوفسكي والإسباني جوردي ألبا أبرز المستجدات الرئيسية في بعثة الفريق الكتالوني على متن الرحلة.

وغاب كلاهما عن مباراة الدوري الإسباني، التي فاز فيها برشلونة مساء الأحد أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة (0-1) بسبب عقوبة الإيقاف، التي سيغيب بسببها المهاجم مباراتين أخريين في الليجا رغم أنه سيكون قادرا على اللعب في كأس السوبر.

وسيتدرب الفريقان مساء الأربعاء قبل بدء مباراة نصف النهائي الأخرى، التي سيلعبها ريال مدريد وفالنسيا في نفس المساء.

ويلعب برشلونة مساء الخميس أمام بيتيس من أجل حسم المتأهل إلى نهائي كأس السوبر، حيث سيواجه الفائز منهما المتأهل من مواجهة ريال مدريد وفالنسيا.

المصدر / وكالات