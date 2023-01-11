هيئة شؤون الأسرى: إدارة السجون تنوي وقف "الكانتينا" ومنع "الفورة"

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر، الثلاثاء، عن أن إدارة سجون الاحتلال تنوي وقف الكانتينا، والتنسيق بينها وبين الأسرى، ومنع خروجهم إلى الفورة (الفسحة اليومية في ساحة داخل السجون).

وقال أبو بكر بمؤتمر صحفي أثناء اعتصام أهالي الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر برام الله، أن ما يسمى بإدارة السجون أبلغت الأسرى نيتها تنفيذ تعليمات، وشرعت بنقل عشرات منهم من سجن هداريم إلى سجن نفحة.

وأضاف إن قوات الاحتلال معنية بالتوتر داخل السجون، بحجة تنفيذ تعليمات وزير "الأمن القومي المتطرف" إيتمار بن غفير".

وأكد أن الاجراءات المنوي القيام بها لن تمر على الأسرى، وقد شكلوا لجانا تضم جميع الفصائل للتصدي لهذه الإجراءات التعسفية.

وأمس، نقلت إدارة سجون الاحتلال 80 أسيرا فلسطينيا من زنازين سجن "هداريم" إلى العزل المشدد في سجن "نفحة الصحراوي".

وفي الأول من يناير الجاري، توعد المتطرف "بن غفير"، الأسرى الفلسطينيين، بظروف اعتقال أسوأ من الظروف الحالية، مدعيًا أنهم يتمتعون حاليا "بشروط مريحة وممتازة تشبه ظروف المخيمات الصيفية".

ومساء الأربعاء الماضي، أعلنت الحركة الوطنية الأسيرة، التعبئة العامة في صفوف الأسرى الفلسطينيين كافة، وتوعدت إدارة السجون بأن أي اعتداء عليهم وعلى حقوقهم، "سيواجه بعصيان شامل، وبانتفاضة عارمة في كافة قلاع الأسر".

المصدر / وكالات