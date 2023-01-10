أول تعليق للصحفي تامر المسحال بعد حلقته الأخيرة في "ما خفي أعظم"

في أول تعليق له على فيس بوك بعد بثه حلقة "خارج الحسابات" ضمن برنامج "ما خفي أعظم، عبر قناة الجزيرة الفضائية، ندد الصحفي تامر المسحال بحملات التحريض والاعتداء على الصحفيين.

وفي منشور له عبر فيس بوك، رصدته "فلسطين أون لاين"، قال المسحال: "الاعتداء على الصحفيين في أي مكان والتحريض ضدهم تحت أي ذريعة ومنعهم من أداء عملهم جريمة لأن الصحافة ليست جريمة".

وأرفق المسحال منشوره، بمقطع مرئي علّق عليه بالقول: " المقطع اليوم من منع الأجهزة الأمنية الفلسطينية للصحفيين من أداء عملهم في مدينة نابلس".

واعتدت أجهزة أمن السلطة مساء اليوم الثلاثاء، على مسيرة سلمية انطلقت على دوار الشهداء في مدينة نابلس، مطالبة بالإفراج عن المعتقلين المقاومين والمطاردين للاحتلال مصعب اشتيه وعميد طبيلة وموسى عطالله.

وانتشرت عناصر أجهزة السلطة بشكل مكثف في كافة الطرق الرئيسية في نابلس، واحتجزت حافلة لذوي الشهداء قرب محافظة نابلس كانت عائدة من رام الله.

وهاجمت أجهزة السلطة المشاركين في المسيرة بالرصاص وقنابل الغاز والصوت، كما استخدمت آليات مصفحة لقمع المتظاهرين وسط نابلس.

وأفاد شهود عيان أنّ أجهزة السلطة اقتحمت المسيرة واعتدت على المشاركين فيها، وأطلقت الغاز بشكل عشوائي تجاه المواطنين.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات لعرين الأسود، وللمطارد مصعب اشتية ومطالبة بوقف التنسيق الأمني والاعتقال السياسي.

المصدر / فلسطين أون لاين